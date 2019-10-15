Депутатов станут реже лишать мандатов за ошибки в декларациях: «А то работать некому»

Комитет по законодательству свердловского заксо одобрил смягчение наказания для некоторых категорий депутатов, допустивших ошибки в декларациях о доходах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского исполкома «Единой России», законопроект касается депутатов муниципального уровня и сельских поселений.

«Сейчас в случае наличия ошибок в сведениях о доходах и расходах для муниципальных депутатов один вид наказания – лишение депутатского мандата. Мы видим, как каждый год во многих городах по решению суда лишают мандатов большое количество депутатов. Где-то это обоснованно, а порой доходит до абсурда: ошибка в декларации составила несколько копеек. Массовое лишение мандатов приводит и к тому, что местная дума может утратить свою легитимность и работа представительного органа останавливается», – рассказал секретарь отделения Виктор Шептий.

После принятия закона за незначительные нарушения депутата могут наказать обычным предупреждением. Но больше всего повезло сельским депутатам. Теперь им совсем не надо будет подавать декларации в том случае, если в течение отчетного года они не покупали вещей, которые стоят дороже, чем совокупный доход семьи за три года. Если таких покупок не было, то сельским депутатам достаточно будет сообщить об этом главе региона в установленном законом порядке.

В ближайшее время законопроект вынесут на пленарное заседание заксо, которое состоится 29 октября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.10.19

На Эльмаше продлили ремонт перекрестка, где закапывают подземный переход. / Дело об избиении владельца ТЦ «Эма» ушло в суд. / «С тобой будет то же самое», – уралец казнил котов сбежавшей от его побоев жены и отправил ей фото. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»