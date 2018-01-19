Банковский счет во Франции и три тайные квартиры: в суде началось дело по отставке депутатов ЕГД (ВИДЕО)

Ленинский районный суд приступил к рассмотрению дела об отставке екатеринбургских депутатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Напомним, прокуратура требует лишить их мандатов за грубые нарушения антикоррупционного законодательства.

Прокуратура требует лишить мандатов Гаранина и Смирнова

Как пояснила сегодня в суде представительница надзорного ведомства Екатерина Шурыгина, у депутата Гаранина имеется счет в банке Франции, что запрещено законами РФ. Причем депутат указал эту информацию в своем отчете о доходах. Кроме того, прокуратура подала запрос в налоговую службу и получила подтверждение, что иностранные счета Гаранина открыты до сих пор.

Владимир Смирнов был заподозрен в сокрытии недвижимости. В декларации он не указал три квартиры, которые находятся в его собственности, согласно выписке из Росреестра.

Екатеринбургская городская дума, рассмотрев представление прокуратуры, отказалась отправлять в отставку депутатов-нарушителей. Именно это решение органа власти сейчас оспаривается в суде.

Начальник судебно-правового отдела ЕГД Виктор Александров заявил, что думу вполне удовлетворили объяснения депутатов. У Гаранина оказалась справка, что его иностранный банковский счет был закрыт в мае 2015 года. А в случае Смирнова был учтен тот факт, что он стал депутатом в марте 2017 года и не мог знать всех тонкостей подачи декларации о доходах. Поэтому претензии прокуратуры в ЕГД считают необоснованными. Более того, по словам Александрова, отставка депутатов может нарушить права их избирателей, потому как довыборов за оставшийся срок созыва уже не будет.

Отметим, что Михаил Гаранин был избран в думу от Партии пенсионеров. Ошибки в его декларации о доходах обнаруживаются второй год подряд. Владимир Смирнов победил на довыборах в избирательном округе №14 Орджоникидзевского района в качестве самовыдвиженца. Оба избранника имеют самый большой доход среди депутатов гордумы согласно отчетности за 2016 год.

Сами депутаты сегодня не присутствовали на заседании. Как выяснилось, Михаил Гаранин находится в командировке до 26 января, несмотря на извещение явиться в суд. По словам Екатерины Шурыгиной, повестку удалось вручить только его помощнику.

На этом основании рассмотрение дела было отложено до 2 февраля. Представители думы также заявили протест против присутствия СМИ на процессе, так как «будут разглашены персональные данные депутатов, что нарушит их права». Судья оставила эту просьбу без внимания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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