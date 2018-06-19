Областной суд не стал лишать мандатов Смирнова и Гаранина

Сегодня в Свердловском облсуде завершилось рассмотрение апелляции по иску прокуратуры к екатеринбургской городской думе о лишении мандатов депутатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, решение Ленинского суда о лишении мандата Владимира Смирнова отменено, решение в части, сохраняющей мандат Гаранину, оставлено в силе. Таким образом, до выборов 9 сентября в думе останутся оба.

Напомним, надзорный орган судился с городской думой, которая сохранила мандаты Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, несмотря на выявленные нарушения в декларациях о доходах. По информации прокуратуры, на момент проверки у Гаранина был счет в иностранном банке, что запрещено законами РФ. В суде была представлена противоречивая информация о состоянии этого счета – депутат утверждал, что счет закрыл, но истец это оспаривал. Владимир Смирнов был заподозрен в сокрытии недвижимости. В декларации он не указал три квартиры, которые находятся в его собственности, согласно выписке из Росреестра. Суд первой инстанции в итоге удовлетворил иск частично, обязав думу досрочно отправить в отставку только Смирнова.

Добавим, ранее прокуратура пыталась за аналогичные нарушения изгнать из областного заксобрания сразу 10 депутатов, но в итоге вопрос решился «малой кровью» – мандат потерял только депутат Армен Карапетян.

Екатеринбург, служба информации

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