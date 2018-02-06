Суд постановил: депутата Смирнова мандата лишить, Гаранина – простить

Ленинский райсуд Екатеринбурга сегодня вынес решение по «делу депутатов Екатеринбургской гордумы».

Напомним, городская прокуратура потребовала признать незаконным решение ЕГД о сохранении полномочий депутатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства. В налоговых декларациях, поданных народными избранниками, обнаружились нарушения и надзорный орган посчитал необходимым их покарать – лишить мандатов.

Прокуратура обнаружила у Гаранина счет в иностранном банке, что запрещено законами РФ. Причем в суде была представлена противоречивая информация о состоянии этого счета – депутат утверждал, что счет закрыл, но надзорный орган это оспаривал. По словам прокурора Екатерины Шурыгиной, Гаранин также не обосновал в декларации доход 660 тысяч рублей от городской думы. Эта сумма сложилась за время его работы на посту зампредседателя комиссии по здравоохранению.

Владимир Смирнов был заподозрен в сокрытии недвижимости. В декларации он не указал три квартиры, которые находятся в его собственности, согласно выписке из Росреестра, а также парковочное место.

Сегодня в суде в качестве свидетеля была заслушана сотрудница администрации губернатора Свердловской области Мария Говдиш. Она сообщила, что депутаты дали все необходимые объяснения областной антикоррупционной комиссии и нет сомнений, что ошибки они допустили неумышленно. Такие же аргументы в защиту депутатов ранее высказывал представитель ЕГД Виктор Александров, отмечавший, что Смирнов – новый депутат, получивший мандат совсем недавно, а Гаранин предоставил все необходимые пояснения и документы по поводу выявленных нарушений.

Сами депутаты, о которых идет речь, на процесс не являлись, не было их и сегодня.

Суд в итоге принял разные решения по двум депутатам. По Михаилу Гаранину позиция прокуратуры поддержана не была, а вот Владимира Смирнова суд постановил лишить мандата. Добавим, что Михаил Гаранин допускает ошибки в декларациях во второй раз подряд. Однако, как и в прошлом году, его объяснения признаны удовлетворительными.

Дума обязана рассмотреть вопрос об отставке, но с правом обжаловать сегодняшнее решение суда в течение месяца.

Судебный процесс

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.18

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