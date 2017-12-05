Гордума Екатеринбурга проигнорировала требование прокуратуры отчислить Смирнова и Гаранина

Гордума Екатеринбурга сохранила депутатские полномочия Владимира Смирнова и Михаила Гаранина, у которых ранее были выявлены недостоверные сведения в декларациях. Решение по вопросу было единогласным и было принято всего за одну минуту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проект решения на заседании зачитал вице-спикер Виктор Тестов. По его словам, вопрос был отправлен на доработку, для включения положения о том, что оба депутата неукоснительно соблюдали антикоррупционное законодательство. После чего вопрос был рассмотрен повторно в профильных комиссиях думы. О результатах решений комиссий Тестов не упомянул и предложил сразу голосовать без обсуждения.

Напомним, с требованием отчислить депутатов-нарушителей выступила лично прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Причем ее ведомство заняло принципиальную позицию: если дума не примет мер, то последует иск в суд.

Екатеринбургская дума – не единственная, где поднимается подобный вопрос. Накануне прокуратура выиграла иск в Верхнепышминском суде по делу отставки двух депутатов Среднеуральской думы, допустивших ошибки в отчетах о доходах за 2016 год. Теперь дума обязана либо принять решение о лишении мандатов, либо ей грозит роспуск

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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