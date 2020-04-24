Депутат Алексей Вихарев получил предупреждение за отсутствие нескольких банковских счетов в декларации

Комиссия по безопасности гордумы Екатеринбурга вынесла предупреждение депутату Алексею Вихареву за предоставление неполных сведений в декларации о доходах за 2018 год.

Как выяснил областной департамент противодействия коррупции, народный избранник не указал в отчете 13 банковских счетов, открытых на его имя и имя его супруги. Сам Вихарев пояснил, что счета были открыты давно и на них нет средств.

«При подготовке декларации я обратился в налоговую службу, чтобы получить сведения об открытых счетах. По каким-то причинам в моем личном кабинете была отражена неполная информация. Не пришли сведения о счетах, которыми я давно не пользовался. Остальные банковские счета, где у меня есть накопления, я указал в декларации своевременно. У меня не было умысла скрывать свои доходы. Более того, я вынес урок из этого и декларацию за 2019 год готовил более внимательно. Таких ошибок с моей стороны больше не будет», – заявил сегодня Алексей Вихарев. По его словам, вопрос с декларацией от 2018 года сильно политизирован и является местью за то, что он выступает против переезда думы в ЦУМ.

Председатель комиссии Сергей Воронин заметил, что в документах нет банковских выписок о движении средств на «забытых» счетах – приводятся только слова Вихарева о том, что никакого оборота денег не было. Но тут на защиту коллеги встали другие депутаты. Михаил Вечкензин заявил, что никто в думе не застрахован от ошибок, тем более в первой декларации. Александр Колесников долго пытался доказать юристам, что в антикоррупционном законе не предусматривается ответственность за «нулевые» счета. Тимофей Жуков вовсе отказался голосовать за «размытые» претензии к Алексею Вихареву: «Каждый из нас может завтра оказаться в той же ситуации».

В итоге большинством голосов комиссия рекомендовала вынести Вихареву предупреждение. Окончательное решение по судьбе депутатского мандата примет городская дума. Как ранее писал «Новый День», в феврале городская дума утвердила документ со списком санкций для депутатов, допустивших незначительные нарушения в отчете о доходах. Нарушители могут получить предупреждение, лишиться руководящей должности в думе, зарплаты из бюджета, и только в случае серьезных ошибок в декларации последует лишение мандата. Алексей Вихарев ранее занимал должность председателя комиссии по вопросам местного самоуправления, но в марте был смещен с этого поста по инициативе спикера Игоря Володина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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