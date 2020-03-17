Алексея Вихарева сместили с поста в гордуме

Гордума Екатеринбурга со скандалом утвердила смену руководства в комиссии по местному самоуправлению. Алексей Вихарев смещен с должности председателя, вместо него избрана Ира Овчинникова.

Спикер думы Игорь Володин, который выступил с этой инициативой, заявил, что в думе образовалась «коммунальная фракция», которая заняла ключевые посты и хочет поставить своих людей на руководящие должности в муниципальных предприятиях Екатеринбурга.

«Они действуют не в интересах города, а в своих коммерческих интересах. Все это прикрывается самопиаром», – прокомментировал Володин. Конкретно Вихарева он обвинил в «дискредитации города на федеральном уровне». Напомним, ранее Алексей Вихарев обращался к федеральному руководству «Единой России» с критикой городского отделения партии.

Слова председателя думы о «коммунальном лобби» возмутили депутатов Александра Колесникова и Михаила Вечкензина. Они назвали обвинения Володина голословными и потребовали от него доказательств. «Или вы сейчас предоставите нам документы, что мы когда-то пытались повышать тарифы на ЖКХ, или я вынужден назвать вас лжецом!" – заявил Вечкензин.

Сам Вихарев отметил, что на совещании фракции «Единой России» он подробно отчитался о своей работе в комиссии МСУ и полагается на мнение коллег. По его словам, он не будет держаться за должность руководителя комиссии.

Другие депутаты заметили, что кадровый вопрос в думе приобретает характер личного конфликта, и предложили отложить решение до голосования по Конституции. Но Володин с этим не согласился. После долгих препирательств ему удалось поставить вопрос на голосование. Решение об отставке Вихарева было принято большинством голосов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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