Екатеринбургский депутат заявил о политической травле в думе

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, получивший сегодня предупреждение от комиссии по безопасности, сообщил, что попытки лишить его мандата не прекратятся.

Напомним, претензии к Вихареву заключались в том, что он не указал в декларации за 2018 год 13 банковских счетов. Депутат объяснил, что счета были пустыми и давно не использовались. А причиной ошибки стала некорректная выдача информации налоговой службой.

«Этот инцидент пытаются политизировать. Использовать как оружие политической борьбы и травли меня как депутата. По прихоти председателя городской думы я уже лишился должности председателя комиссии по местному самоуправлению. За последние дни мне неоднократно угрожали, что лишат меня мандата, выгонят из партии, поставят крест на политической карьере, если я продолжу выступать против переезда городской думы в торговый центр ЦУМ. Я хочу, чтоб вы знали об этом. Как и о том, что некоторые политические деятели вместо того, чтоб объединить усилия по борьбе с коронавирусом, пытаются ловить рыбку в мутной воде. Они не прекращают попыток получить больше власти, выгнать неугодных депутатов, дискредитировать главу города и губернатора, дестабилизировать обстановку в Свердловской области», – написал Алексей Вихарев в фейсбуке.

Отметим, что решение о наказании Вихарева за допущенную ошибку в декларации будет принимать городская дума. Депутаты могут принять рекомендацию комиссии – вынести предупреждение – или ужесточить меру ответственности. Заседание ЕГД состоится 28 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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