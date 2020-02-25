Гордума Екатеринбурга утвердила санкции для депутатов-нарушителей

Екатеринбургские депутаты утвердили документ, который устанавливает санкции для депутатов, допустивших незначительные нарушения в отчете о доходах и имущества. Как уже писал «Новый День», нарушители могут получить предупреждение, лишиться руководящей должности в думе, зарплаты из бюджета. В случае серьезных ошибок в декларации последует лишение депутатского мандата.

Как пояснили в юридическом управлении ЕГД, существенность или несущественность нарушений в депутатских декларациях определяет областной департамент по противодействию коррупции. Впрочем, депутат Сергей Шадрин отметил, что этот критерий является оценочным. Определить, какие нарушения в отчете о доходах можно считать серьезными, а какие нет, поможет только судебная практика.

Информация о недостоверных депутатских декларациях будет поступать в комиссию по безопасности ЕГД. Депутат-нарушитель может дать письменные объяснения в течение 45 дней. Затем вопрос об его ответственности будет вынесен на думу. Депутат, понесший наказание за ошибку в отчете о доходах, может оспорить решение думы в суде.

Добавим, новый порядок ответственности за недостоверные декларации распространяется также на главу Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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