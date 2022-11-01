Жители Кировского района на 10 месяцев останутся без депутата

Екатеринбургский депутат Григорий Вихарев сегодня был избран главой Белоярского округа по конкурсу. Следовательно, в думе Екатеринбурга освобождается депутатский мандат по округу № 8 в Кировском районе. Однако довыборов на вакантное место не будет.

«Согласно закону, если до основных муниципальных выборов остается менее одного года, дополнительные выборы не проводятся. То есть депутат по избирательному округу № 8 не может быть избран на срок менее одного года», – пояснил «Новому Дню» председатель городского избиркома Вадим Антошин.

Напомним, выборы нового созыва Екатеринбургской думы должны состояться 10 сентября 2023 года. Организацией избирательной кампании будет заниматься Ленинская территориальная избирательная комиссия, которой в настоящее время горизбиком передает свои полномочия. Если в федеральном законодательстве не будет никаких изменений, назначение выборов в ЕГД произойдет в период с 11 по 21 июня 2023 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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