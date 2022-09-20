Депутат обматерил вице-мэра за нелегальные киоски в Екатеринбурге

В Екатеринбургской думе разгорелся скандал по поводу размещения нелегальных киосков рядом с многоквартирными домами. Депутат Александр Колесников обвинил вице-мэра Дмитрия Ноженко в некомпетентности и сознательном нарушении прав жильцов, причем использовал в адрес чиновника нецензурную брань.

Как заявил Колесников, он столкнулся с проблемой размещения незаконных торговых точек на территории жилых домов в Железнодорожном районе. Мэрия отказывается убирать киоски, ссылаясь на то, что раз земля принадлежит собственникам жилья, значит, они и должны заниматься выносом незаконных объектов. Однако все эти киоски были размещены по постановлению администрации Екатеринбурга, но в более ранних редакциях, утверждает депутат.

«К примеру, нестационарный объект на Технической, 79, – это кафе. Этот объект был убран из схемы администрации города в 2022 году только после моего обращения. А сейчас мне приходят отписки, что НТО в схеме нет, и договоры [аренды земельного участка] c владельцем не заключались. Это вранье!» – рассказал Александр Колесников.

Он перечислил еще несколько проблемных торговых точек: на Свердлова, 11, Автомагистральной, 23, и Ватутина, 1. По мнению депутата, эти киоски были включены в схему мэрии уже после постановки земельных участков на кадастровый учет. То есть администрация сознательно пошла на нарушение прав собственников жилья, размещая на их земле киоски, а сейчас, исключив проблемные НТО из схемы, пытается переложить ответственность на жителей.

Это обвинение Колесников предъявил заместителю главы Екатеринбурга Дмитрию Ноженко. Вице-мэр ответил, что муниципальная техника не может зайти на частную землю и демонтировать нелегальные объекты. Поэтому вопрос выноса киосков с территории многоквартирных домов будет прорабатываться в рабочей группе МУГИСО. Дальше дискуссия между депутатом и чиновником как-то не задалась.

«Вы разместили, за собой подотрите, *****. Как вам еще сказать-то? Вы разместили, город, район, согласно вашему постановлению!» – начал кричать Колесников.

«Мне после вашей реплики уйти с трибуны что ли? Вы измените тональность для начала. Я вам не то слово, которое вы назвали», – обиделся Ноженко.

«Это вы измените тональность. Одни отписки от вас получаю! Это показывает вашу некомпетентность!» – продолжал громко возмущаться Колесников.

Конфликт удалось погасить спикеру Игорю Володину, который призвал не превращать думу в бардак, и быстро передал слово другим депутатам.

Напомним, новые правила размещения торговых киосков в Екатеринбурге вступили в силу в 2020 году, и с тех пор в них постоянно вносятся правки. На сегодняшнем заседании депутаты утвердили новую редакцию о демонтаже нелегальных торговых объектов. Документ дает предпринимателям 15 дней на то, чтобы обжаловать действия мэрии по сносу. По словам Дмитрия Ноженко, за последние годы городские службы принудительно убрали 225 нелегальных киосков, еще 370 объектов владельцы демонтировали самостоятельно. В городе есть две площадки, куда свозят снесенные киоски. Там они хранятся непродолжительное время, а затем отправляются на утилизацию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»