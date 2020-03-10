620 тысяч рублей за красивый вид ларька – предпринимателям Екатеринбурга придется раскошелиться из-за реформы мэрии

Комиссия по экономическому развитию гордумы Екатеринбурга вновь выносит на обсуждение доработанный проект положения о нестационарной торговле. Документ устанавливает новые правила размещения киосков на территории уральской столицы, но депутаты несколько месяцев отказываются утверждать его из-за большого количества претензий предпринимательского сообщества. В частности, коммерсантам не нравится идея чиновников привести все киоски к единому внешнему стандарту, так как переделывать торговые точки им придется за свой счет.

Напомним, реформа киосков в Екатеринбурге проводится из-за изменений в областном законодательстве. Согласно новым правилам предприниматели должны участвовать в аукционах на право заключения договоров на аренду земельного участка сроком на семь лет (ранее эти договоры были бессрочными). На аукционах будет учитываться внешний облик и специализация торговой точки. По инициативе мэра Александра Высокинского все полномочия по заключению договоров переходят в районные администрации. Сегодня глава города пришел в думу, чтобы лично убедить депутатов принять нужное ему решение.

«Я не думаю, что для предпринимателей будет какое-то неудобство, если им придется писать заявки в районные администрации. В любом случае решение по включению киоска в схему принимает городская комиссия. Но у главы района должно быть право исключать объекты, если они стоят на инженерных коммуникациях или в зоне перекрестков», – разъяснил мэр. Спикер думы Игорь Володин усомнился, что в районных администрациях хватит специалистов по товарному рынку для работы с малым бизнесом. На это градоначальник заявил, что кадровых ресурсов в районах хватает, а дополнительное финансирование появится «как только система будет отстроена».

Отметим, что для добросовестных владельцев киосков (кто исправно платит за аренду) власти установили переходный период – коммерсанты могут заключить договор без торгов сроком на три года до 1 июля 2020 года. Как сообщил вице-мэр по вопросам торговли Владимир Боликов, такое право имеют 2 272 предпринимателя, и на сегодняшний день в администрацию поступили заявки от 2 100 киосочников.

Депутаты поинтересовались, каким образом администрации районов будет определять размер арендной платы для владельцев киосков. Начальник комитета по товарному рынку Елена Чернышева пояснила, что администрирование платежей будет вести компьютерная программа – автоматизированная идентификационная система (АИС). Она будет сама формировать договоры, рассчитывать размер аренды и делать выборку должников. В мэрии планируют закончить тестирование АИС до 31 марта и запустить ее в работу к лету.

Принципиальным пунктом в положении также остаются требования к внешнему виду киосков. Администрация города обязалась прописать их в отдельном муниципальном акте. Но в ходе обсуждения выяснилось, что предпринимателям придется потратить в среднем 620 тысяч рублей, чтобы подогнать свой киоск под архитектурные стандарты мэрии. По словам Чернышевой, это не коснется тех коммерсантов, кто уже переделывал киоски к ЧМ-2018, и кто заключит трехлетний договор аренды без торгов. Однако депутатов возмутило, что мэрия пытается навязать требования к внешнему виду для сезонной торговли – тележек с мороженым, напитками и так далее. Чиновники пообещали прояснить этот вопрос позже на публичных консультациях с предпринимателями.

Стоит отметить, что доработанный проект положения снова вызвал недовольство свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх и представителей общественной организации «Деловая Россия». Но депутаты отклонили их поправки и все же вынесли документ на пленарное заседание ЕГД. Добавим, что дума должна принять успеть принять положение о киосках до 1 июля, иначе администрация Екатеринбурга получит прокурорское представление.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

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