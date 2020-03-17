В Екатеринбурге спустя полгода принято новое положение о киосках

Екатеринбургские депутаты с третьей попытки утвердили положение о нестационарной торговле, которое устанавливает новые правила для размещения киосков на территории города. Вопрос заслушали без доклада. Как пояснил председатель комиссии по экономическому развитию Григорий Вихарев, все спорные вопросы, в том числе требования к внешнему виду ларьков и администрирование платежей, были улажены во время обсуждений на заседаниях комиссии.

Вице-мэр Владимир Боликов подтвердил, что в обновленном документе были учтены пожелания предпринимателей.

Реформа городских киосков началась в Екатеринбурге в 2019 году. По новым правилам, право на заключение договора аренды земельного участка под торговую точку разыгрывается на аукционе.

Как уже сообщал «Новый День», реформа киосков проводится из-за изменений в областном законодательстве. Согласно новым правилам предприниматели должны участвовать в аукционах на право заключения договоров на аренду земельного участка сроком на семь лет – ранее эти договоры были бессрочными. На аукционах будет учитываться внешний облик и специализация торговой точки. По инициативе мэра Александра Высокинского все полномочия по заключению договоров переходят к районным администрациям.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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