Содержание Екатеринбургской думы обошлось почти в 900 миллионов бюджетных рублей за пять лет

Уходящий созыв Екатеринбургской думы запомнился не только скандалами, но и финансовой состоятельностью. Депутаты активно отстаивали бюджетные траты на свои нужды, будь то переезд в новое здание или банкет по случаю празднования 235-летия думы. «Новый День» подсчитал, сколько денег ушло на содержание депутатского корпуса в течение пяти лет созыва.

Согласно отчетам о расходовании бюджетных средств, траты на думу выглядят так:

Второе полугодие 2018 года – 70,78 миллиона рублей;

2019 год – 156,32 миллиона рублей;

2020 год – 162,96 миллиона рублей;

2021 год – 180,9 миллиона рублей;

2022 год – 204,61 миллион рублей;

Первое полугодие 2023 года – 102,65 миллиона рублей.

Таким образом, общие расходы на седьмой созыв составили 878,22 миллиона рублей. В эту сумму входят, в том числе зарплаты сотрудников и материальное обеспечение аппарата думы. За все время созыва бюджетные траты на ЕГД выросли примерно на 30%.

Выборы в Екатеринбургскую думу состоятся 9 и 10 сентября 2023 года. В новом составе будет 35 депутатов (вместо 36), и поменяется пропорция представительства – 25 человек избираются по округам и еще 10 – по партийным спискам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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