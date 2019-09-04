«Там будет без позолоты и излишеств»: екатеринбургские депутаты переедут в ЦУМ после Нового года (ФОТО)

Гордума Екатеринбурга планирует переехать на верхние этажи ЦУМа после Нового года. Об этом «Новому Дню» сообщил вице-спикер думы Виктор Тестов, который курирует данный проект.

«Там уже завершаются общестроительные и отделочные работы. По моим данным, в ближайшее время будет завозиться мебель и оборудование. Да, ходили разговоры о переезде в сентябре, но мы с коллегами решили не торопиться. Когда новое помещение будет готово на 100%, тогда торжественно перережем ленточку, переедем и начнем работу. Все что требовалось от городской думы – согласование оргтехники, интерьеров – все это уже сделано. Сейчас все зависит от эффективной работы мэрии. Я планирую организовать экскурсию для журналистов в новое здание. Вот увидите, там нет никакой позолоты, излишеств. Все будет красиво, солидно, и надеюсь, недорого», – отметил собеседник агентства.

Напомним, депутаты, их помощники и аппарат думы займут четвертый и пятый этажи здания ЦУМа, расположенного по соседству с мэрией. Но ходить по магазинам в обеденный перерыв народные избранники точно не смогут, так как будущие думские помещения отсечены от торговых площадей и не связаны с ними коммуникациями, а вход прорублен на пятом этаже крыла городской администрации со стороны Банковского переулка.

По словам Виктора Тестова, ориентиром для обустройства нового места для городской думы послужило свердловское Заксобрание. На двух этажах разместится большой зал для заседаний на 45 рабочих мест для депутатов и еще 33 места для приглашенных участников. Еще два зала поменьше предназначены для работы думских комиссии. Для прессы отведен отдельный кабинет с трансляцией.

Как ранее писал «Новый День», общая стоимость переезда городской думы – порядка 38,9 миллионов рублей. После того, как депутаты обоснуются на новом месте, освободившийся четвертый этаж в здании мэрии займут сотрудники администрации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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