Мэрия Екатеринбурга заплатит 39 млн рублей за обустройство гордумы в ЦУМе (ПЛАН)

Администрация Екатеринбурга вплотную подошла к подготовке переезда городской думы из здания мэрии в соседнее здание – ЦУМ по адресу: Банковский переулок, 3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на портале госзакупок размещена аукционная документация на ремонт помещений с установкой программно-технического комплекса для оснащения зала заседания. Стоимость контракта – 38 млн 911 тысяч рублей. Заказчиком выступает МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга».

В техзадании говорится, что «программно-технический комплекс должен обеспечивать возможность работы 78 участников заседания, двух операторов, двух секретарей, дежурного инженера, синхропереводчиков и прессы». С 45 рабочих мест должна быть обеспечена возможность электронного голосования, еще 33 места должны быть оборудованы для совещательного участия в заседаниях. Рабочие места должны быть разбиты на секции. Согласно документам, ремонтные работы следует завершить к 1 сентября 2019 года.

Напомним, в прошлом году стало известно, что из здания мэрии депутаты, их помощники, а также аппарат в полном составе переместятся в соседнее здание – ЦУМ, чтобы занять два верхних этажа – четвертый и пятый. При этом ходить по магазинам в обеденный перерыв народные избранники точно не смогут, так как будущие думские помещения отсечены от торговых площадей и не связаны с ними коммуникациями. Как рассказал «Новому Дню» вице-спикер думы и один из авторов проекта Виктор Тестов, около двух лет назад верхние этажи торгового центра были переданы в муниципальную собственность. Там уже проведена перепланировка и сейчас устанавливаются новые стены. «За основу проекта мы брали помещения свердловского заксобрания. У нас точно не будет хуже, а может, где-то даже лучше, чем у областных коллег. Идеальный образец – Московская городская дума, какие-то идеи почерпнули и там», – сообщил Виктор Тестов.

Екатеринбург, служба информации

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