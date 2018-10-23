«У нас будет не хуже, чем в заксобрании»: гордума Екатеринбурга переедет в торговый центр (ФОТО)

Гордума Екатеринбурга в скором времени сменит месторасположение. Из здания мэрии депутаты, их помощники, а также аппарат в полном составе перемесятся в соседнее здание – ЦУМ, чтобы занять два верхних этажа – четвертый и пятый. При этом ходить по магазинам в обеденный перерыв народные избранники точно не смогут, так как будущие думские помещения отсечены от торговых площадей и не связаны с ними коммуникациями. А попасть на работу депутаты смогут только двумя путями – через вход в администрацию со стороны Банковского переулка и через переход, который прорубят с пятого этажа мэрии.

Как рассказал «Новому Дню» вице-спикер думы и один из авторов проекта Виктор Тестов, около двух лет назад верхние этажи торгового центра были переданы в муниципальную собственность. Там уже проведена перепланировка и сейчас устанавливаются новые стены.

По эскизному проекту в новом помещении думы будет просторный зал для пленарных заседаний, примерно в три раза больше нынешнего на четвертом этаже мэрии. Там будет оборудовано 50 мест для депутатов, выделено 15 кресел для приглашенных гостей, а также ложи для сотрудников аппарата и прессы. Кроме того, будут еще два зала для заседаний постоянных комиссий. Помимо новых стен депутаты получат и современную оргтехнику. Например, планируется заменить карточки для голосования на электронную систему.

«За основу проекта мы брали помещения свердловского заксобрания. У нас точно не будет хуже, а может, где-то даже лучше, чем у областных коллег. Идеальный образец – Московская городская дума, какие-то идеи почерпнули и там. Пока у нас только эскизный проект, еще не разработана рабочая документация и неясно, сколько денег будет выделено из городского бюджета. Поэтому сроки переезда сложно назвать. Надеемся, что при должном финансировании уложимся в два года», – сообщил Виктор Тестов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.18

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