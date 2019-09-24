«Процедура абсурда»: в Екатеринбурге со скандалом назначен городской опрос по храму святой Екатерины

Городская дума Екатеринбурга официально назначила опрос по выбору места для строительства храма святой Екатерины.

Как сообщил руководитель аппарата мэрии Илья Захаров, голосование жителей пройдет в воскресенье, 13 октября, на 51 избирательном участке во всех районах города. Оно продлится с 8:00 до 20:00. Пришедшим на «храмовые выборы» дадут опросный лист, где будут указаны всего две площадки: территория бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и земельный участок за Макаровским мостом.

В опросе должны принять участие не менее 1% от зарегистрированных в Екатеринбурге избирателей, то есть 10 850 горожан. Если явка будет меньше, то опрос будет признан несостоявшимся, а следующий на эту тему может быть назначен только через год.

Заранее списки голосовавших не составляются, каждый пришедший житель должен будет предъявить комиссии свой паспорт. Опросные листы будут защищены от подделки печатью избиркома.

Напомним, ранее предполагалось, что городской опрос пройдет под видеонаблюдением. Но на прошлой неделе мэрия отказалась от этой затеи, сославшись на дороговизну процедуры. Однако, как пояснил Илья Захаров, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», возможно, видеонаблюдение все же удастся организовать: избирком сейчас прорабатывает этот вопрос – в частности, решается, как будет проходить оплата услуг «Ростелекома». По словам Захарова, стоимость организации опроса не превысит 6 млн рублей, эти деньги будут потрачены из городского бюджета.

Депутат Константин Киселев поинтересовался, почему подсчет голосов будет происходить на следующий день после опроса. На это Илья Захаров ответил, что это указано в положении, но избирательная комиссия готова провести подсчет и вечером 13 октября.

«Мы не будем ждать всю ночь. Чтобы не вызвать никаких подозрений в фальсификациях и так далее. Думаю, управимся к полуночи», – отметил он.

Роман Ступников спросил, как избирком собирается организовать сохранность опросных листов. По словам Захарова, за процедурой голосования будут следить наблюдатели. Регламент их работы сейчас разрабатывает избирком. Наблюдателями смогут стать представители общественных организаций. Сейчас предполагается, что на каждом участке будет до четырех наблюдателей.

Андрей Пирожков вновь спросил, почему в опросном листе нет варианта против строительства храма. «Кто не хочет строительства, может либо не принимать участие в опросе, либо поставить две галочки в опросном листе (то есть испортить бюллетень, – прим. ред.)», – заявил Илья Захаров.

После этого депутаты заспорили, нужен ли вообще опрос по строительству храма. Владимир Крицкий саркастически заметил, что дума назначает процедуру абсурда. Роман Ступников заявил, что изначально проблема была в сквере у театра драмы. Когда застройщик ушел с этой площадки, напряжение спало. «Никто не бежит сейчас обнимать приборостроительный завод. Чего мы тут собираемся решать, не понимаю. Дорога ложка к обеду, а у нас получается, что все уже наелись, и только сейчас достали ложки», – выступил с речью депутат.

Ему оппонировал Александр Колесников, который заявил, что напряженность остается – если раньше противники строительства храма выступали против площадки в сквере, то сейчас подняли вопрос, что храм вообще не нужен.

Тем не менее, глава фракции КПРФ Римма Скоморохова заявила, что коммунисты будут голосовать против проведения опроса.

Александр Караваев отметил, что опрос создает лишние риски, поскольку меценаты уже готовы строить храм на месте бывшего приборостроительного завода.

Константин Киселев заявил, что предлагаемая процедура опроса непрозрачна, и предложил внести несколько поправок. В частности, добавить в опрос вариант «против всех», заранее составить список участников опроса, организовать видеонаблюдение, провести непрерывный подсчет голосов и обеспечить работу наблюдателей. Но дума большинством голосов отклонила поправки, а затем общим решением назначила опрос именно в том виде, в котором его предложила мэрия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.19

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