Александр Высокинский: «Если опрос по храму будет признан несостоявшимся, площадка приборостроительного завода останется основной»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал решение думы о назначении опроса горожан по выбору места для строительства храма святой Екатерины. Напомним, на обсуждение вынесены две площадки – это территория бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и участок за Макаровским мостом.

Высокинский отметил, что вне зависимости от результатов опроса на площадке приборостроительного завода будет реализован проект русского культурного центра. Если горожане выскажутся за размещение храма именно на этом месте, то их позиция будет учтена – вероятно, собор совместят с культурным проектом. При этом мэр остался недоволен тем, что некоторые депутаты просили включить в опрос графу «против всех».

«Меня удивляет такая позиция. Сначала все говорили, что храм нужен, но проведите опрос, чтобы выбрать место. А сейчас уже идет подмена, когда говорят, организуйте нам вариант «против». Наша задача – дать гражданам города возможность высказаться. Если граждане этой возможностью не воспользуются, это их право. Будут работать те градостроительные процедуры, которые у нас есть. Сейчас нам нужно вместе выработать иммунитет к политическому экстремизму. А то кто-то потихонечку сидит и зарабатывает на конфликтной теме, а весь город лихорадит. На мой взгляд, это неправильно. Если ты взял право голоса, неси ответственность за свой голос. А то мы видели, что было в 1917 году, в 1991 году, мы посмотрели на Украину, когда президент принимал одно решение, а на следующий день пришли общественники и снесли все», – заявил глава города.

Отметим, что опрос будет признан несостоявшимся при низкой явке (меньше 1% избирателей) или при подавляющем количестве испорченных опросных листов (где, например, будут стоять две галочки). В этом случае, по словам Высокинского, площадка приборостроительного завода будет рассматриваться как основной вариант для храма. И тогда вопрос о строительстве собора будут решать непосредственно меценаты и паства Екатеринбургской епархии.

Руководитель аппарата городской администрации, член горизбиркома Илья Захаров добавил, что во время подготовки к опросу и непосредственно в день голосования будет проходить агитация, касающаяся обоих площадок. Также к следующей неделе избирком планирует выпустить положение о работе наблюдателей на опросе и решить вопрос с видеонаблюдением в пунктах голосования. Кроме того, как и на обычных выборах, избирательные участки будут обеспечены охраной. Результаты опроса утвердят городские депутаты. «Дума примет решение об учете мнения населения», – сообщил Захаров.

Спикер думы Игорь Володин заявил, что назначение опроса было юридически выверенным решением. Для согласования числа площадок пришлось отправить несколько запросов, все интересующие ответы от мэрии депутаты получили в срок.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев заявил, что требование графы «против всех» идет от одной группы общественников, которые раздувают искусственный конфликт.

«Все параметры опроса были согласованы и неоднократно обговорены с общественниками. Да, безусловно, есть какое-то количество граждан, недовольные тем или иным решением думы, но это не означает, что опрос будет нелегитимным», – отметил депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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