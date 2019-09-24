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Вторник, 24 сентября 2019, 10:44 мск

Новости Екатеринбург

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Высокинскому подарили торт после подписания постановления об опросе по храму

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский получил торт с машинками (известно, что он увлекается ретро-автомобилями) и букет цветов. Мэру преподнесли подарки сразу после того, как он подписал постановление о проведении общегородского опроса по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины, передает корреспондент «Нового Дня».

Отметим, что подарки Александр Высокинский получил не из-за подписания документа, а по случаю своего дня рождения. Сегодня мэру Екатеринбурга исполнилось 46 лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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