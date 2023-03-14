Екатеринбургская дума смягчила наказание Александру Караваеву за ошибки в декларации

Екатеринбургская дума приняла решение о мере ответственности депутатов, допустивших нарушения в декларациях о доходах. Как сообщил «Новому Дню» спикер думы Игорь Володин, Антону Швалеву («Единая Россия») и Александру Караваеву («Справедливая Россия») вынесено предупреждение.

Стоит отметить, что депутаты смягчили наказание Караваеву. Ранее комиссия по безопасности ЕГД рекомендовала запретить нарушителю занимать руководящие должности до конца созыва – то есть, до сентября. При обсуждении дума учла новое законодательство, которое разрешает депутатам публиковать сведения о доходах в обезличенной форме, а также скорое истечение полномочий. Как ранее писал «Новый День», Александр Караваев и Антон Швалев были не согласны с предъявленными претензиями. Оба избранника отмечали, что большинство выявленных нарушений носят технический характер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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