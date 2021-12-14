Екатеринбургский депутат предложил исключить памятник Ленину из числа охраняемых объектов

Екатеринбургский депутат Алексей Мещеряков выступил за то, чтобы исключить памятник Ленину на площади 1905 года из реестра объектов культурного наследия. Свое заявление депутат сделал на заседании комиссии по муниципальной собственности, где обсуждали сохранение архитектурных памятников в Екатеринбурге.

«Я считаю, что личность Владимира Ленина неоднозначная. Это черная страница истории России. Как можно вносить в перечень объектов культурного наследия памятник человеку, который уничтожал культуру, Россию и русских и во многом оказал негативное влияние на исход Первой мировой войны», – высказался Алексей Мещеряков.

Директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране исторического и культурного наследия» Леонид Генин вежливо ответил, что обсуждение исторической роли Ленина лучше оставить для круглого стола с историками и культурологами, и напомнил, что сейчас памятник советскому вождю готовят к реставрации. По заказу администрации Екатеринбурга разрабатывается научно-проектная документация.

Напомним, памятник Ленину на площади 1905 года относится к объектам культурного наследия регионального значения. В 2018 году мэрия объявила о планах отремонтировать монумент, но до сегодняшнего дня работы так и не начались. За это время несколько раз возникали споры о возможном переносе памятника в другое место. Ранее «Новый День» писал, что проект реставрации памятнику Ленину прошел государственную историко-культурную экспертизу. При обследовании специалисты выяснили, что часть конструкций трибуны находятся в предаварийном состоянии, а буквы на постаменте отваливаются (две точки в надписи и вовсе потерялись). При этом скульптура советского вождя находится в хорошем состоянии, за исключением подтеков защитного лака в некоторых местах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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