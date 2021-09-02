Управление госохраны одобрило проект реставрации памятника Ленину

Проект реставрации памятника Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге прошел государственную историко-культурную экспертизу. Но сроки ремонта монумента по-прежнему неизвестны. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, для начала необходимо определить источники финансирования.

Согласно заключению, опубликованному на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, реставраторы обязаны сохранить месторасположение памятника, трибуну и постамент со статуей советского вождя, лестницы, гранитные плиты, архитектурно-декоративные элементы. В марте и апреле 2021 года специалисты провели обследование памятника. Выяснилось, что часть несущих конструкций и железобетонных перекрытий трибуны находятся в предаварийном состоянии, а на скульптуре образовались множественные подтеки и наслоение защитного лака. Латунные буквы в надписи «Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу – на силу рабочих и крестьян. Ленин» отваливаются от стены, а две точки и вовсе потерялись.

Чтобы привести памятник Ленину в порядок, предлагается заменить гранитные плиты на трибуне и лестницах, очистить статую вождя, отремонтировать подтрибунное помещение и благоустроить территорию возле монумента. В проекте также предусматривалась подсветка памятника, но от этой идеи в мэрии отказались, так как менять внешний вид объекта культурного наследия нельзя.

Напомним, впервые о масштабной реконструкции памятника Ленину на площади 1905 года городские чиновники заговорили в 2018 году. Первоначально планировалось, что статую вождя на время уберут, но затем от этой затеи отказались. В мэрии сообщали, что затраты на реконструкцию составят около 35 миллионов рублей, а сами работы займут один-два года. Ремонт должен был начаться в 2019 году, но сроки неоднократно переносились. Весной 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил программу благоустройства, в которой на обустройство памятника Ленину было заложено 13,5 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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