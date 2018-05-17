В 2019 году с главной площади Екатеринбурга уберут памятник Ленину

В Екатеринбурге в следующем году начнется масштабный ремонт памятника Ленину на площади 1905 года. Как сообщил сегодня глава администрации города Александр Якоб, гранитная трибуна будет полностью разобрана, затем пройдет оценка камня, после чего постамент снова восстановят в прежнем виде. Скульптура советского вождя на время проведения работ, скорее всего, будет убрана.

В мэрии уже есть готовый проект реконструкции памятника, но он нуждается в доработке. Предварительная стоимость ремонта – 35 миллионов рублей, однако после экспертизы сумма может измениться, подчеркнул сити-менеджер. Заявление было сделано Якобом во время инспекционного объезда центра города.

«Собственно с памятником Ленину ничего делать не нужно, по крайней мере, проект этого не предусматривает. Но я думаю, что памятник будут убирать на время ремонта, потому что надо разбирать все камни. Стоит задача максимально использовать прежний гранит, который использовался при строительстве трибуны. Камни будут очищаться, проходить оценку пригодности. Будет только частичная замена гранита там, где это необходимо. Скажу, что последняя реконструкция памятника Ленину проходила сильно давно, я уже не помню когда», – отметил Александр Якоб.

По его словам, ремонт трибуны может занять один-два года. «Дело в том, что раньше 10 мая невозможно начать работы, даже подготовительные, потому что 9 мая на площади проходит парад Победы. Кроме того, это объект культурного наследия, есть надзорный орган, который будет внимательно следить за разбором гранита. Как правило, объекты культурного наследия ремонтируются намного дольше, чем обычные объекты. Наверное, можно справиться за один год. Но могут появится дополнительные требования надзорного органа, так что сейчас невозможно сказать точно по времени», – заключил глава городской администрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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