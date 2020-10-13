Памятник Ленину на площади 1905 года включили в зону строительства метрополитена

Начальник комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявила, что памятник Владимиру Ленину попадает в зону развития метрополитена. По планам, в будущем на площади 1905 года появится подземная станция, и теперь в мэрии думают, как статуя советского вождя впишется в этот проект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданное заявление было сделано на заседании думской комиссии по городскому хозяйству. Депутат Роман Ступников спросил Благодаткову, когда будет решен вопрос с подсветкой памятника Ленину. На что чиновница ответила, что трибуна постамента находится в предаварийном состоянии, и размещать там подсветку сейчас нецелесообразно.

«В этом году ведутся работы по разработке проектной документации для реставрации трибуны памятника, при этом сам памятник никто не будет трогать. Но параллельно с этим мы рассматриваем вопросы согласования проектной документации, связанной со строительством метрополитена. Этот памятник попадает в зону развития подземной части метрополитена. Я не говорю, что памятник будет перенесен с этого места. Но он попадает в зону строительных работ, и необходимо согласование», – сообщила глава комитета по благоустройству.

Депутаты попросили показать им проект реставрации памятника Ленину, но он оказался не готов. «Пока еще только разрабатывается смета, проверяется на проектирование», – отметила Благодаткова.

Напомним, впервые о масштабной реконструкции памятника Ленину на площади 1905 года городские чиновники заговорили в 2018 году. Первоначально планировалось, что статую вождя на время уберут, чтобы привести в порядок и ее, и гранитную трибуну, но затем от этой затеи отказались. В мэрии сообщили, что затраты на ремонт памятника советскому вождю составят около 35 миллионов рублей, а сами работы займут один-два года. Ремонт должен был начаться в 2019 году, но сроки неоднократно переносились.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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