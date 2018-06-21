Власти Екатеринбурга пообещали не демонтировать памятник Ленину на площади 1905 года (ДОКУМЕНТ)

Реконструкция гранитной трибуны на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет без демонтажа скульптуры Владимира Ленина. Об этом сообщается в официальном ответе администрации города на депутатский запрос персека свердловских коммунистов Александра Ивачева. Документ подписан вице-мэром по вопросам благоустройства Евгением Архиповым.

Напомним, масштабные работы по реконструкции памятника советскому вождю запланированы на 2019 год, но не ранее проведения торжественного парада 9 Мая. Сообщалось, что гранитная трибуна будет полностью разобрана, затем пройдет оценка камня, после чего постамент снова восстановят в прежнем виде. По предварительным данным, затраты на ремонт составят 35 миллионов рублей, а работы займут 1-2 года. При этом глава администрации Александр Якоб отмечал, что скульптуру Ленина, возможно, придется убрать.

«Собственно с памятником Ленину ничего делать не нужно, по крайней мере, проект этого не предусматривает. Но я думаю, что памятник будут убирать на время ремонта, потому что надо разбирать все камни. Стоит задача максимально использовать прежний гранит, который использовался при строительстве трибуны. Камни будут очищаться, проходить оценку пригодности. Будет только частичная замена гранита там, где это необходимо. Скажу, что последняя реконструкция памятника Ленину проходила сильно давно, я уже не помню когда», – говорил сити-менеджер в мае.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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