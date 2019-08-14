Ремонт памятника Ленину в Екатеринбурге отложили еще минимум на год

В Екатеринбурге отложили минимум на год ремонт памятника Владимиру Ленину, запланированный на 2019-й. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«В этом году разрабатывается проект реконструкции памятника и полная рабочая документация, включая смету на реконструкцию. Как только они будут готовы, будет размещена конкурсная документация и начнутся поиски подрядчика. Непосредственно на памятнике работы планируются в 2020 году», – рассказала агентству пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян со ссылкой на данные комитета по благоустройству Екатеринбурга.

Напомним, в июне прошлого года Евгений Архипов, который тогда занимал пост вице-мэра по вопросам благоустройства города, анонсировал масштабные работы по реконструкции памятника советскому вождю. Первоначально даже планировалось, что статую на время уберут, чтобы привести в порядок и ее, и постамент, однако потом от этой затеи отказались. В мэрии сообщали, что затраты на ремонт составят около 35 млн рублей, а сами работы займут один-два года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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