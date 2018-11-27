У памятника Ленину в Екатеринбурге уточнили особо охраняемые границы

Управление госохраны объектов культурного наследия утвердило границы памятника Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге. В их пределах нельзя ничего ломать и строить.

Документ, опубликованный на сайте управления госохраны, определяет точные координаты памятника, в границах которого находится объект культурного наследия регионального значения. На этой территории нельзя возводить объекты капстроительства, искажать облик охраняемого объекта, нарушать его целостность, запрещено прокладывать наземные и подземные инженерные коммуникации (временные можно) и создавать вибронагрузку, которая может разрушить памятник. Работы по сохранению памятника и благоустройству разрешены.

Ранее администрация города планировала провести реконструкцию памятника. Масштабные работы были запланированы на 2019 год. Сообщалось, что гранитная трибуна будет полностью разобрана, затем пройдет оценка камня, после чего постамент снова восстановят в прежнем виде. При этом экс-глава администрации Александр Якоб отмечал, что скульптуру Ленина, возможно, придется убрать. Но затем было решено, что фигуру Ленина с постамента снимать не будут.

Добавим, опубликованный документ только уточняет границы особо охраняемой зоны, так как сам монумент был признан объектом регионального значения ранее. В 1960 году Совет министров СССР включил памятник вождю в общегосударственный перечень, откуда его указом президента удалили в 1997 году. Но в 1998 году правительство Свердловской области признало его региональным объектом культурного наследия.

Екатеринбург, служба информации

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