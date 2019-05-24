В мэрии Екатеринбурга – снова встреча по храму и скверу (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 24.05.2019 09:53 (время московское)

09:53 Захаров: сама дума утверждает число людей, которые должны принять участие в опросе, чтобы он состоялся. В опросном листе вы указываете имя, фамилию, место жительство, и ставите галочку в том поле, в котором считаете нужным. Конечно, результаты референдума носят обязательный характер. Результаты опроса носят рекомендательный характер, но он проводится именно для изучения мнения населения. И никто из руководителей города не пойдёт против воли народа.

09:46 Захаров: по формулировке. Это не мои прихоти, что на референдум выносятся только вопросы местного значения. Помните, как в 2010 году инициативная группа хотела повести референдум, нужна ли нам двуглавая система? Мы отклонили. Это не было вопрос местного значения. И подогнать строительство храма под вопрос местного значения тоже нельзя. Сформулировать его так, чтобы он имел правовое значение, очень сложно. С опросом проще.

09:44 Захаров объясняет сложности в проведении референдума по сравнению с опросом. Говорит, что срок проведения опроса установит сама Гордума.

09:43 Захаров: что я хочу сказать. Вы думаете, что это так просто – провести референдум? В любом случае, у нас есть закон, который эти правила устанавливает. Я – сторонник любой формы, но проводиться она должна в соответствии с законом.

09:43 Алена Смышляева: сделаем, что, думаете, только у олигархов есть деньги?

09:40 Володин: а согласится ли инвестор на другую площадку? Под каждую площадку нужен свой проект.

09:38 Депутат Колесников: был, по сохранению СССР, но Ельцин его все равно развалил!

09:37 Алена Смышляева: у нас в городе ещё ни разу не было референдума!

09:37 Мужчина с северного Химмаша возражает, что химмашевцы такие же горожане, как жители Верх-Исетского района, и они тоже против храма в сквере.

09:34 Володин говорит, что референдум подразумевает участие 50 процентов избирателей. «Давайте, будем реалистами, мы никогда столько не наберём», – говорит он и предлагает провести опрос.

09:32 Высокинский передаёт управление дискуссией спикеру Игорю Володину, так как «это мероприятие городской думы». «Мудрости вам, уважаемые депутаты», – напутствует он.

09:31 Киселев предлагает внести в список вариантов строку «против всех», а также не включать в него никакие скверы и парки.

09:29 Молодой человек предлагает исключить из списка вариантов сквер на драме, Высокинский записывает его предложение на доске.

09:25 Пожилая женщина просит определиться с местом храма, но мэр говорит, что на сегодня такая задача не стоит – с этим определятся горожане.

09:24 Он также предупредил, что кричать нельзя, провокаторов из зала будут удалять: «мы с вами уже покричали, хватит».

09:24 Мэр вкратце рассказал о встречах, состоявшихся в субботу и четверг. Снова предлагает составить список вопросов, ответы на которые надо найти. Пишет на доске: «опрос /референдум».

09:23 За спиной у мэра – снова доска. Сюда он пишет основные вопросы для рассмотрения.

09:21 Начинается разговор.

09:16 Но люди все еще рассаживаются.

09:15 Высокинский предлагает начинать.

09:06 Все идут в 316 кабинет.

09:04 Он предлагает перейти в другой зал – побольше.

09:04 С трудом пробравшись сквозь толпу, зашел Высокинский.

09:04 Советник губернатора Анатолий Шарапов почему-то сел спиной к представителям епархии.

09:03 В зал пришли не только городские политики и депутаты. Здесь председатель СРО ЕР Виктор Шептий.

08:55 Сторонник строительства храма депутат Дмитрий Сергин сел рядом с протоиреем Мксимом Миняйло, который в последние дни вступал в качестве основного спикера от РПЦ, озвучивая позицию по храму.

08:54 Подходят депутаты гордумы.

08:54 Среди присутствующих – есть те, кто встречался с мэром вчера.

08:47 Зал уже битком.

08:45 Сегодня в одном зале сойдутся представители разных сторон. Плюс депутаты гордумы, которые обсуждали вопрос по храму и скверу в понедельник. Причем, буквально в режиме скандала.

Встреча с православными

08:43 Вчера мэр и представители православной общественности, в основном ратующие за строительство храма на уже отведенном участке – то есть в сквере у театра драмы, обсуждали, как именно будет проводиться опрос. Представитель застройщика требовал от мэра Высокинского гарантий, что их права будут защищены.

Встреча с защитниками сквера. Суббота 18 мая

08:40 На встрече с защитниками сквера в субботу речь шла в основном об организации референдума или опроса. На тот момент вокруг места, отведенного под строительство храма святой Екатерины еще стоял забор.

08:39 Напомним, в субботу Александр Высокинский встречался с теми, кто выступал против возведения собора в сквере около театра драмы, а вчера – со сторонниками.

В администрации Екатеринбурга начнется уже третья встреча, посвященная месту строительства храма святой Екатерины. Сегодня туда придут депутаты Екатеринбургской городской думы, представители городской Общественной палаты, Фонда святой Екатерины и с общественности. Также во встрече примут участие председатель ЕГД Игорь Володин, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель горизбиркома Илья Захаров.

Вашему вниманию – онлайн-трансляция из мэрии.

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