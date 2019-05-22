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Среда, 22 мая 2019, 10:25 мск

Новости Екатеринбург

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В полпредстве УрФО акции в защиту сквера увязали с экстремистами и «деструктивными политическими силами»

В резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО сегодня обсуждаются протесты против строительства храма на территории сквера в Екатеринбурге. Присутствующие высокопоставленные чиновники обозначили свою позицию: протесты искусственно созданные, поддерживаются деструктивными политическими силами и для их разрешения государство должно лучше работать с молодежью.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что аналогичные протесты – против строительства церквей в зеленых зонах – были Тамбове, Хабаровске, Красноярске. В Екатеринбурге накал страстей снизить удалось, теперь подбираются альтернативные площадки. Однако этот прецедент негативный. Он считает, что нельзя допускать вовлечения в дискуссию тех, чьи интересы не затрагиваются. И приводит очень интересный пример. «Возвращаясь к Екатеринбургу – мы с вами соседи на лестничной площадке, живем в Ленинском районе и решаем, строить площадку или нет, а приезжают ребята с Вторчермета и говорят, мы лучше вас знаем, что делать. В этом искусственность конфликта. Надо, чтобы в вопросе об обсуждении участвовали те, кого непосредственно затрагивает тема», – считает Баринов.

«В последнее время идет рост числа конфликтов вокруг строительства культовых учреждений – они поддерживаются деструктивными политическими силами. Любые действия будут получать оценку. Муниципальные власти должны прогнозировать такое развитие событий», – высказался полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Однако он отметил, что произошедшее в Екатеринбурге конфликтом назвать сложно, в городе есть диалог с обществом. «Надо прислушаться к жителям при принятии решений о строительстве тех или иных объектов, особенно культовых», – добавил полпред.

Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов соотнес протесты в Екатеринбурге с деятельностью террористов и экстремистов. «Террористы и экстремисты используют любые поводы, в том числе тот, который был в Екатеринбурге, пытаются вовлечь молодежь в преступные общества. Надо встроить правильно межнациональные и межконфессиональные организации», – заявил он.

После выступающие обсудили ситуацию в соседних регионах, проблемы коренных малочисленных народов севера, мигрантов и т.д. Затем о происходивших в Екатеринбурге событиях высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он напомнил, что строительство в сквере остановлено, идет опрос жителей Екатеринбурга о новой площадке для храма.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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