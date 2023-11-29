На ЕКАД из-за гололеда и нескольких аварий перекрыли движение

На ЕКАД от Челябинского до Полевского тракта перекрыли движение для транспорта. На этом отрезке из-за сильного гололеда произошло сразу несколько аварий. Подробности уточняются.

«На данном участке произошли ДТП, на месте работают экипажи ДПС, выясняют обстоятельства, оказывают помощь автомобилистам. Сотрудники Госавтоинспекции региона переведены на усиленный режим несения службы в связи с ухудшением погодных условий», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В Госавтоинспекции просят водителей быть осторожными и без острой необходимости не выезжать на трассы. Дороги покрыты коркой льда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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