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Среда, 29 ноября 2023, 10:10 мск

Новости Екатеринбург

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На ЕКАД из-за гололеда столкнулись 40 автомобилей

Утренняя массовая авария на 85-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги собрала порядка 40 автомобилей. Госавтоинспекция зафиксировала более 20 ДТП. Участок дороги перекрыт для всех видов транспорта.

Масштабное ДТП случилось сегодня в 9 часов утра. Предварительно, водители автомобилей не справились с управлением из-за сильного гололеда. По данным областной прокуратуры, в авариях пострадали несколько человек.

Как сообщила начальник отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко, на месте массовых аварий сейчас работают экипажи ДПС и руководство Госавтоинспекции. Все инспекторы ГИБДД переведены на усиленный режим работы, так как из-за погоды ситуация на дорогах ухудшается.

Напомним, сегодня ночью и утром в Екатеринбурге шел ледяной дождь. МЧС выпустила штормовое предупреждение о сильном гололеде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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