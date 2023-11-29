В парке Маяковского установили новогоднюю елку (ФОТО)

В парке Маяковского установили новогоднюю елку, ее монтировали целую неделю. В субботу гирлянды на новогоднем дереве зажжет Дед Мороз.

Как рассказали в пресс-службе парка Маяковского, монтаж ели шел всю прошлую неделю, а сейчас дерево украшают. Елка должна быть готова к субботе, когда состоится торжественное открытие новогодней площадки. 2 декабря в 16 часов зажигать огни на елке и на центральной аллее парка придут Дед Мороз и Снегурочка. Кроме того, на празднике покажут сказку цветных теневых кукол «Морозко» от театра ТОХОТ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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