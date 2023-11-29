Как изменились учебники истории России с 1995 по 2023 год

В обществе не утихают дискуссии о новом едином учебнике истории России под редакцией Владимира Мединского. В заключении пособия говорится, что его задача – помочь школьникам «быть гражданами страны, понимать, чувствовать и любить Родину». Именно на этой концепции авторы старались строить учебник для 11 класса, который охватывает события от окончания Великой Отечественной войны до начала специальной военной операции.

Для сравнения «Новый День» проанализировал учебник по истории России ХХ века для 9 класса под редакцией А. Данилова и Л. Косулиной (1995 год). Он в значительной мере построен на идеологии противостояния между «тоталитарной» властью СССР и «демократическими» тенденциями, однако прямых нравоучений не содержит.

Так, например, в учебнике 1995 года описывается СССР сразу после войны: «Победа советского народа в войне породила надежды у крестьян на роспуск колхозов, у интеллигенции – на ослабление политического диктата, у населения союзных республик (особенно в Прибалтике, Западной Украине и Белоруссии) – на изменение национальной политики <…> «Демократическому импульсу» войны, однако, противостояла вся мощь созданной Сталиным Системы. Ее позиции не только не были ослаблены в годы войны, но, казалось, еще более окрепли в послевоенный период. Система ГУЛАГа достигла своего апогея именно в послевоенные годы, так как к сидевшим там с середины 30-х гг. «врагам народа» добавились миллионы новых. Один из первых ударов пришелся по военнопленным, большинство из которых (около 2 млн) после освобождения из фашистской неволи были направлены в сибирские и ухтинские лагеря. Туда же были сосланы «чуждые элементы» из Прибалтийских республик, Западной Украины и Белоруссии».

Тот же период в новом учебнике описан так: «Советское общество вышло из войны с чувством гордости и патриотизма, его скреплял высокий дух коллективизма. Началась работа по восстановлению промышленности и сельского хозяйства, потребовавшая колоссальных усилий. <…> Вскоре после окончания войны начался процесс репатриации: в СССР стали возвращаться люди, угнанные во время войны оккупантами для рабского труда в Германии, бывшие военнопленные и другие перемещенные лица. В отношении них проводилась проверка. Тех, кто запятнал себя сотрудничеством с фашистами, приговаривали к тюремному заключению, в исключительных случаях – к смертной казни. Такие меры находили понимание в обществе. Продолжалась беспощадная борьба с пособниками нацистов – прибалтийскими «лесными братьями», бандеровцами, членами Украинской повстанческой армии (УПА). Националисты, используя террористические методы, нападали на военных и милиционеров, убивали семьи советских активистов, учителей, медиков, запугивали сельское население в западных районах СССР. На территории Западной Украины и в Прибалтике жертвами бандеровцев и «лесных братьев» стали десятки тысяч людей. Борьба с националистическим подпольем закончилась его полной ликвидацией в начале 1950-х гг.».

Описание ситуации после распада СССР в учебнике 1995 года создано фактически по горячим следам. Приветствуя демократические реформы, авторы все же признают, что для России сложилась крайне сложная внешнеполитическая ситуация: «Она [Россия] не только лишилась традиционных союзников в Восточной и Центральной Европе, но и получила по периметру своих «прозрачных» границ целый ряд государств, руководство которых было настроено к ней далеко не дружественным образом (в особенности в Прибалтике).

Значительно пострадала обороноспособность России. Практически у нее отсутствовали границы с бывшими республиками СССР. Российский флот лишился традиционных баз в Прибалтике. Осложнились вопросы его базирования в Севастополе. Бывшие республики Союза национализировали наиболее мощные ударные военные группировки, расположенные на их территории

Особо драматично развивались российско-украинские отношения. Украинское руководство долгое время настаивало на «приватизации» расположенного на территории Украины ракетно-ядерного оружия (лишь в 1994 г. был подписан договор между Россией и Украиной с участием США о полном выводе этих сил на российскую территорию). Ключевой в разногласии российско-украинских отношений в 1992-1994 гг. стала проблема статуса Севастополя и условий раздела Черноморского флота».

Учебник 2023 года под редакцией Мединского более категоричен: «На западе границы на сотни километров были отодвинуты вглубь страны. Фактически они вернулись к границам середины XVII в. По периметру вместо прежнего «пояса безопасности» из дружественных стран возникли новые угрозы. Они были связаны с приходом к власти в некоторых странах Восточной Европы, а также в постсоветских государствах (Эстонии, Латвии, Литве и др.) политиков-националистов, враждебно настроенных к России и русскоязычному населению».

Особое внимание в учебнике Мединского уделено постсоветской Украине: «Политическую элиту в Киеве постоянно сотрясали скандалы. Споры перерастали в драки. Украинская власть всё больше попадала под контроль «экономистов» из США, МВФ и западных «неправительственных» фондов (например, фонда Сороса). Запад предлагал кредиты, но с условием перестройки экономики и политики Украины по его сценариям. Для школ и вузов киевское руководство внедряло образовательные программы антироссийской направленности. Подвиги советских героев, прежде всего Великой Отечественной войны, замалчивались либо преподносились в извращенном ключе. При этом военные преступники (бандеровцы) были объявлены новыми «героями» независимой Украины. Из Украины создавалась «анти-Россия».

Как уже сообщал «Новый День», еще в апреле 2023 года, до выхода нового учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что объяснение неизбежности начала специальной военной операции для школьников – это необходимость, поскольку на Украине историю уже начали использовать в политических целях.

«Пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», – сказал советник президента в интервью РБК.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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