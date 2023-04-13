Мединский назвал необходимым объяснить школьникам неизбежность СВО

Объяснение неизбежности начала специальной военной операции для школьников – это необходимость, поскольку историю начали использовать в политических целях, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он уверен, что сведения о СВО должны попасть в учебники.

«Пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и всё, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», – сказал советник президента в интервью РБК.

Мединский отметил, что историю стали использовать в политических целях. На Украине создают фэнтезийную историческую реальность, которая не имеет никакого отношения к науке.

«Идет историческое перепрограммирование. То есть факты не искажаются, а закладываются в голову новые. Ложь, повторенная тысячекратно и звучащая из каждого утюга, становится единственно верной правдой», – пояснил советник.

Рособрнадзор пообещал, что вопросы, связанные со СВО на Украине, включат в ЕГЭ по истории после внесения соответствующих изменений в рабочие программы и учебники.

Москва, Наталья Рязанова

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