Минпросвещения: учебники с разделами про СВО поступят в школы к 1 сентября

Новые учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о специальной военной операции на Украине, поступят в школы к 1 сентября. Пока учебники находятся на стадии разработки. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

«Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября», – цитирует чиновницу «РИА Новости».

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что новый учебник раскроет причины начала военной операции. По его словам, учебник разрабатывают под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка и академика РАН Александра Чубарьяна.

После того как учебники появятся во всех российских школах, в задания ЕГЭ по истории включат вопросы, связанные с военной операцией, сообщили в Рособрнадзоре.

Москва, Наталья Петрова

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