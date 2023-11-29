В Екатеринбурге на борьбу с гололедом вывели 400 рабочих

В Екатеринбурге коммунальщики усиленно чистят город после ледяного дождя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все силы дорожных служб брошены на ликвидацию скользкости. Рабочие с помощью машин и вручную удаляют ледяной накат и посыпают дороги и тротуары песком. Сегодня днем на улицы выведены 205 уборочных машин и 406 сотрудников. Минувшей ночью в уборке города было задействовано 252 единицы дорожной техники. На проблемные участки было израсходовано 5 тонн противоголедных материалов и более 78 тонн фракционного песка.

Напомним, ночью и утром в Екатеринбурге прошел дождь. В условиях похолодания на дорогах образовался стекловидный лед. Около 9 часов утра на 89 км ЕКАД произошло несколько массовых аварий с участием, по уточненным данным ГИБДД, не менее 30 машин. В том числе произошло столкновение двух автобусов с грузовыми автомобилями. В результате ДТП пострадали 12 человек. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Спасатели рекомендуют горожанам в условиях гололедицы ограничить использование транспорта и по возможности отказаться от поездок. Тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз, поэтому водителям необходимо максимально ограничить скоростью и увеличить дистанцию.

Пешеходам советуют выходить на улицу в обуви с подошвой на микропористой основе, которая не скользит на льду. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником. Передвигаться нужно осторожно и без спешки, подальше держаться от стен зданий, с крыши которых могут упасть снег и сосульки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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