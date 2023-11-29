В массовой аварии на ЕКАД пострадали 12 человек

Стали известны подробности утреннего дорожного коллапса на ЕКАД. В результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей пострадали 12 человек.

Как сообщили в областном минздраве, в приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга доставлены семь уральцев. Среди пострадавших – водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии. Еще 4 человека доставлены в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался. Сейчас врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

Как ранее писал «Новый День», сегодня около 9 часов утра на 85 километре ЕКАД столкнулись порядка 40 автомобилей. Водители не справились с управлением из-за сильного гололеда на дорогах.

Госавтоинспекция закрыла участок дороги с 79 км по 89 км между Полевским трактом и Челябинским трактом для всех видов транспорта. Инспекторы ГИБДД несут усиленную службу, так как ситуация на дорогах ухудшается. В Екатеринбурге сегодня ночью и утром прошел ледяной дождь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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