«По 6-7 часов ждем». В Екатеринбурге скопились очереди в пунктах оформления ДТП (ФОТО)

В Екатеринбурге в «день жестянщика» скопилась очередь в пункт оформления ДТП на улице Новинской. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в учреждении находятся порядка 40 человек. Многие ждут оформления протокола ГИБДД с 10 часов утра. Утомленные долгим ожиданием, участники дорожных происшествий громко выясняют отношения на улице.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня всплеск дорожных аварий из-за сильного гололеда на дорогах. На ЕКАД случилось массовое ДТП с участием не менее 30 транспортных средств, пострадали 12 человек. При этом сегодня «главный» пункт оформления ДТП на ул. Водительской закрыт по техническим причинам. Автомобилисты могут получить протоколы по другим адресам: ул. Новинская, д. 13, и ул. Машиностроителей, д. 53а.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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