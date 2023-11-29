В Екатеринбурге закрыли «главный» пункт оформления ДТП

В Екатеринбурге закрыт пункт оформления ДТП в Водительском проезде, 20, сообщает «Новый День». Как пояснили в ГИБДД, это произошло по техническим причинам. Пункт закрыт временно, но даты открытия нет.

«Оформить ДТП автомобилисты могут в специализированных пунктах по следующим адресам: ул. Новинская, д. 13, ул. Машиностроителей, д. 53 «а». Режим их работы – круглосуточный», – уточнили в ГИБДД города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube