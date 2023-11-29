В Екатеринбурге разобрали билеты на «Щелкунчика» до середины января, несмотря на цены до 10 тысяч рублей

В Екатеринбурге билеты на балет «Щелкунчик» раскупили не только на новогодние даты, но и почти на весь январь. Хотя цены на спектакль в этом году выше, чем в прошлые сезоны: места в партере стоят по 5, 7 и 10 тысяч рублей.

«Щелкунчик» в театре «Урал Опера Балет» уже много лет является самым главным новогодним спектаклем. Его показывают в том числе 31 декабря, и театралы знают: билеты именно на праздничные показы заканчиваются едва ли не в день открытия продаж. Но в этом году, несмотря на повышение цен, билетов почти не осталось и на январь.

По данным систем бронирования, ближайшая возможность посмотреть «Щелкунчика» в Екатеринбурге будет 14 января. На эту дату остались всего один билет за 7 тысяч и шесть билетов за 10 тысяч рублей. На 21 января вариантов больше, а цены ниже: есть пара билетов за 1,5 тысячи рублей и несколько – за 4-7 тысяч. На последний показ «Щелкунчика» в январе, 24 числа, выбор еще больше: самые дешевые билеты стоят 1 тысячу рублей, самые дорогие – 5 тысяч. В феврале балет показывать не будут.

В пресс-службе «Урал Опера Балет» отметили, что в этом театральном сезоне зрители вообще более активны, причем не только в оперном театре. Рост цен именно на «Щелкунчика» связан с повышенным спросом у публики.

Добавим, в этом году в Москве возле Большого театра выстроились огромные очереди из желающих купить билеты на новогодний показ «Щелкунчика». По данным Bfm.ru, театралы, которым не удалось приобрести билеты, готовы лететь на спектакли в другие города России – в том числе в Екатеринбург и Новосибирск.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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