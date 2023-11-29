Трое взрослых и ребенок погибли в страшном ДТП на Серовском тракте

Четыре человека, в том числе один ребенок погибли в ДТП на 208-м км автодороги Екатеринбург – Серов.

Как сообщили в областном УГИБДД, водитель автомобиля «Рено», ехавший со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом «Кинг Лонг», двигающимся по маршруту 818 Североуральск-Екатеринбург.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля «Рено»: женщина, двое мужчин и ребенок. Личности погибших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции.

В автобусе находились 26 пассажиров и водитель, они не пострадали. Попутным автобусом всех пассажиров доставили по месту назначения.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа ОВД Кушвы, устанавливает причины трагедии. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от опасных и рискованных маневров, особенно в период сложных погодных и дорожных условий, а также когда в салоне находится ребенок-пассажир.

Североуральск, Елена Владимирова

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