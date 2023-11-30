Виновница ДТП с четырьмя погибшими водила машину всего месяц (ФОТО)

Стали известны подробности страшного ДТП на Серовском тракте, в котором погибли женщина, двое мужчин и ребенок.

По предварительной информации, причиной трагедии стал неудачный маневр 45-летней жительницы Нижней Туры, которая управляла автомобилем «Рено». Водитель автобуса, с которым столкнулась иномарка, пояснил автоинспекторам, что водитель «Рено» совершала обгон, но не смогла вовремя вернуться на свою полосу. Водитель встречного автобуса попытался избежать столкновения, но не смог.

В результате погибла сама водитель и три ее пассажира: 44-летний мужчина и 12-летний мальчик из Нижней Туры и 34-летний мужчина из Лесного. «Водитель «Рено» имела стаж вождения 1 месяц, к административной ответственности привлекалась 1 раз по ч. 2 ст.12.9 КоАП РФ «Превышение скорости». Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности», – сообщили в УГИБДД.

Автоинспекторы советуют водителям со стажем меньше 2 лет отказаться от дальних поездок на время гололеда и снегопадов.

Как сообщал «Новый День», вчера на Серовском тракте автомобиль «Рено», ехавший со стороны Екатеринбурга, вылетел на встречную полосу и столкнулся с междугородним автобусом «Кинг Лонг», двигающимся по маршруту 818 Североуральск – Екатеринбург. В автобусе находились 26 пассажиров и водитель, они не пострадали. Попутным автобусом всех пассажиров доставили по месту назначения.

Кушва, Елена Владимирова

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