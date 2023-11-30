За сутки ледяных дождей на Урале случилось 137 ДТП. Четыре человека погибли

За одни сутки, в течение которых на всей территории Свердловской области прошли ледяные дожди, случилось 137 ДТП.

«Сотрудниками региональной Госавтоинспекции за минувшие сутки, 29 ноября, зарегистрировано 137 дорожных аварий различной степени тяжести, из них 7 с пострадавшими. В результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще четверо погибли, в том числе один ребенок», – рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Сотрудники ГИБДД провели обследование 1821 км улично-дорожной сети и выявили 119 недостатков. Владельцам дорог выданы 64 рекомендации, возбуждено 8 административных производств по ст.12.34 КоАП РФ – за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения в части содержания автодорог.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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