Североуральская дума выбрала нового спикера вместо погибшего в ДТП Ильина

Новым председателем думы Североуральского городского округа стал Александр Копылов. За его кандидатуру проголосовали 12 из 18 депутатов, присутствовавших сегодня на заседании.

Копылов стал четвертым спикером Североуральском думы за последние два года. Он является представителем «Единой России», работает депутатом с 2012 года. Копылов сменил на посту председателя Виктора Ильина, погибшего 7 ноября в автокатастрофе. До этого кресло спикера Севроуральской думы занимали Александр Злобин (скоропостижно скончался в марте 2022 года) и Елена Балбекова (свела счеты с жизнью в октябре 2021 года). До избрания Злобина Александр Копылов был исполняющим обязанности спикера думы после гибели Балбековой.

Североуральск, Ангелина Сергеева

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