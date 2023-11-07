Спикер думы Североуральска погиб в ДТП на трассе Серов – Ивдель

Председатель думы Североуральска Виктор Ильин погиб в автокатастрофе на 15-м километре автодороги Серов – Североуральск – Ивдель. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в аппарате городской думы.

«Нам сообщили из больницы Краснотурьинска. Виктор Иванович погиб в аварии. Он ехал в Екатеринбург в двухдневную командировку, выехал заранее, в обед, потому что дорога сложная», – рассказала сотрудница думы.

По данным областной Госавтоинспекции, на трассе произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Хендай Солярис». В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Медики оказывают помощь пострадавшим. В какой машине был Ильин, не уточняется.

Как сообщили в Североуральской думе, обязанности председателя будут временно возложены на заместителя спикера. В тридцатидневный срок будут назначены новые выборы.

За третий год это уже третья смерть спикера думы Североуральска. В октябре 2021 года покончила с собой прежний председатель думы 52-летняя Елена Балбекова. На ее место был избран Александр Злобин, скончавшийся в марте 2022 года. По неофициальным данным, причиной смерти стал инсульт.

Краснотурьинск, Валентина Ярославцева

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