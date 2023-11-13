В больнице Екатеринбурга скончалась супруга погибшего в ДТП спикера Североуральской думы

В екатеринбургской больнице № 23 сегодня скончалась 50-летняя Наталья Ильина, супруга спикера думы Североуральского округа Виктора Ильина. Женщина получила тяжелые травмы в автокатастрофе, в которой погиб ее муж. О смерти Натальи Ильиной сообщила в соцсетях депутат Североуральской думы Ольга Коптяева.

Как ранее писал «Новый День», Виктор Ильин с супругой поехал днем 7 ноября в Екатеринбург в командировку. На 15 километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель их машина попала в аварию. 61-летний Ильин в тот же день скончался от травм в больнице Краснотурьинска. Его похороны состоялись 10 ноября. Наталья Ильина в тяжелом состоянии была доставлена в Екатеринбург. Медики несколько дней боролись за ее жизнь.

Виктор Ильин стал третьим погибшим председателем Североуральской думы за последние два года. В октябре 2021 года покончила с собой прежний председатель думы 52-летняя Елена Балбекова. На ее место был избран Александр Злобин, который скоропостижно скончался от болезни в марте 2022 года.

В данный момент полномочия председателя Североуральской думы временно возложены на заместителя спикера Марину Ус до избрания нового руководителя думы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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