Скончался председатель думы Североуральска

В воскресенье, 27 марта, на 58-м году жизни скончался председатель думы Североуральского городского округа Александр Злобин. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Большую часть жизни, с 1997 по 2018 год, Злобин работал на ОАО «Севуралбокситруда», начав с должности начальника станции, он стал начальником службы эксплуатации и затем начальником цеха транспорта и шихтовки градообразующего предприятия. В сентябре 2017 года Александр Злобин был избран депутатом думы Североуральского городского округа и заместителем председателя думы. 11 ноября 2021 года он стал спикером. Был членом политсовета партии «Единая Россия» города.

Паблик «Типичный Североуральск» со ссылкой не свой источник пишет, что председатель думы скончался от инсульта.

Как уже сообщал «Новый День», Злобин стал спикером после того, как прежний председатель думы, 52-летняя Елена Балбекова, скончалась 5 октября 2021 года. Официально причины ее смерти не раскрывались, но, по данным источников, женщина покончила с собой, оставив предсмертную записку, в которой написала, что «устала жить».

Североуральск, Елена Владимирова

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