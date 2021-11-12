Дума Североуральска выбрала нового спикера вместо погибшей Елены Балбековой

Новым председателем городской думы Североуральска стал депутат Александр Злобин, который прежде занимал пост заместителя.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате думы, председателя выбирали тайным голосованием. За Злобина проголосовали 11 депутатов, за его единственного соперника – Артема Шарапо – один, против всех – двое. Новым заместителем председателя стал депутат Александр Копылов.

Напомним, прежний председатель думы, 52-летняя Елена Балбекова, скончалась 5 октября. Официально причины смерти не раскрываются, но, по данным источников, женщина покончила с собой, оставив предсмертную записку, что «устала жить». По данным Североуральских СМИ, перед смертью она долгое время была на больничном.

Североуральск, Евгения Вирачева

Североуральск. Другие новости 12.11.21

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