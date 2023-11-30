На Урале ждут северное сияние

На Урале снова можно будет увидеть северное сияние, если позволит погода. На Солнце зафиксирован выброс корональных масс, поэтому либо сегодня ночью, либо завтра вечером возможны явления в атмосфере.

Впрочем, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время будет пасмурно и снежно.

Как сообщал «Новый День», довольно яркое северное сияние наблюдалось в начале ноября, это редкое для наших широт явление было вызвано сильной магнитной бурей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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